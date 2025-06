DUO CYNA Montaigut-sur-Save 13 juillet 2025 07:00

Haute-Garonne

DUO CYNA ESPACE TRIBUCHE Montaigut-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Avec simplicité, humour et virtuosité, le Duo vous emmène en voyage! Un voyage musical à la découverte des « compositrices oubliées de l’histoire ».

Le Duo CyNa, formé de Nathalie Lourties (flûte traversière) et de Cyril Kubler (piano), est une formation de musique de chambre proposant une expérience musicale autour de la découverte d’un répertoire romantique/ contemporain.

Curieux et enthousiastes à l’idée de converser en musique, ces deux artistes n’ont pas froid aux yeux, et avec leurs instruments respectifs ils aiment jouer dans des lieux insolites, et partager leur plaisir de se retrouver en musique.

Le programme qu’ils proposent est unique.

Il offre un éveil des sens, au sein d’une atmosphère romantique et souvent narrative, expressive.

Avec simplicité, humour et virtuosité, le Duo vous emmène en voyage!

Un voyage musical à la découverte des « compositrices oubliées de l’histoire ».

Un programme autour des œuvres des compositrices internationales de la fin du XIXeme au XXIeme siècle, leur parcours, leur vie d’artistes, leur œuvre par le biais d’une conversation musicale intimiste. 12 .

ESPACE TRIBUCHE

Montaigut-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 38 47 espacetribuche@gmail.com

English :

With simplicity, humor and virtuosity, the Duo takes you on a journey! A musical journey to discover the « forgotten female composers of history ».

German :

Mit Einfachheit, Humor und Virtuosität nimmt Sie das Duo mit auf eine Reise! Eine musikalische Entdeckungsreise zu den « vergessenen Komponistinnen der Geschichte ».

Italiano :

Con semplicità, umorismo e virtuosismo, il Duo vi accompagna in un viaggio! Un viaggio musicale alla scoperta delle « donne compositrici dimenticate della storia ».

Espanol :

Con sencillez, humor y virtuosismo, el Dúo le lleva de viaje Un viaje musical para descubrir a las « compositoras olvidadas de la historia ».

L’événement DUO CYNA Montaigut-sur-Save a été mis à jour le 2025-06-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE