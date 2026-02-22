Duo d’Accordéons de Musique Classique église St Séverin Paris

Duo d’Accordéons de Musique Classique

La Fusion de leur deux accordéons : élargit et transcende les possibilités sonores de cet instrument !

» Un Concert Impressionnant et Rare ! «

– BACH : Passacaille et fugue- CHAMINADE : Prélude pour orgue – WIDOR : Toccata pour orgue – PIAZZOLLA : Ave Maria – ZOLOTARYOV : Rondo Capriccioso – GRIEG : « Peer Gynt » suite n°1

par le Duo ODEA : Alice Ouary & Emilie Delapierre

Emilie Delapierre et Alice Ouary se connaissent déja depuis plusieurs années lorsqu’elles se retrouvent en 2021 au CNSM de Paris. Les deux jeunes accordéonistes créent alors le duo Odéa autour de la Passacaille et fugue en do mineur pour orgue de Bach. Elles explorent depuis les multiples facettes de leur instrument et les partagent avec plaisir. En effet, la fusion de leur deux souffles transcende les possibilités de l’accordéon et élargit leur palette sonore. Elles obtiennent en 2025 leur double licence en solo et duo. Elles jouent à différentes occasions en France grâce aux associations Jeunes Talents et Les Concerts de Poche et même en Colombie.

Le samedi 14 mars 2026

de 16h00 à 17h00

payant

Les Concerts ne sont pas gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire).

Public jeunes et adultes.

église St Séverin rue des prètres St Séverin 75005 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/1983602088243?aff=oddtdtcreator



