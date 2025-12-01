Duo Daïs Concert Nérac
Zone industrielle Labarre, 47600 Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Le duo Daïs est né de la rencontre inopinée de deux musiciens aux goûts complémentaires.
Issus de milieux musicaux très différents, Susan Edward au violoncelle et Nicolas Thevenin à la basse acoustique cherchent aujourd’hui ensemble un nouvel espace sonore, liant la liberté du jazz à la rigueur baroque, la surprenante sensibilité française à la diversité des musiques du monde.
Les fruits de cette alchimie sont des compositions mélodiques, vivantes et sensibles.
Sur réservation / Plein tarif 12e / Tarif réduit 10e / Tarif bambin -10 ans 8e .
Zone industrielle Labarre, 47600 Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 12 78 88
