Duo Daïs Concert Nérac

Duo Daïs Concert Nérac vendredi 19 décembre 2025.

Duo Daïs Concert

Zone industrielle Labarre, 47600 Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Le duo Daïs est né de la rencontre inopinée de deux musiciens aux goûts complémentaires.

Issus de milieux musicaux très différents, Susan Edward au violoncelle et Nicolas Thevenin à la basse acoustique cherchent aujourd’hui ensemble un nouvel espace sonore, liant la liberté du jazz à la rigueur baroque, la surprenante sensibilité française à la diversité des musiques du monde.

Les fruits de cette alchimie sont des compositions mélodiques, vivantes et sensibles.

Sur réservation / Plein tarif 12e / Tarif réduit 10e / Tarif bambin -10 ans 8e .

Zone industrielle Labarre, 47600 Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 12 78 88

English : Duo Daïs Concert

German : Duo Daïs Concert

Italiano :

Espanol : Duo Daïs Concert

L’événement Duo Daïs Concert Nérac a été mis à jour le 2025-09-17 par OT de l’Albret