DUO DAÏS Langogne

2026-04-10 20:30:00

2026-04-10

2026-04-10

Musique classique, jazz

Une basse acoustique à six cordes venue du jazz croise la route d’un violoncelle issu de la musique classique et baroque. Deux mondes se rencontrent, s’écoutent, dialoguent… et s’hybrident.

À partir de compositions originales de Nicolas Thevenin, le projet vise à créer une texture sonore singulière, mêlant la liberté du jazz aux sonorités baroques, et la sensibilité française à la richesse des musiques du monde.

De cette alchimie naissent des pièces mélodiques, vivantes, sensibles autant de voyages sonores, à la fois intimes et ouverts sur l’ailleurs.

Partenariat Les Fadarelles et la Ville de Langogne dans le cadre de la Saison Culturelle de Festiv’Allier la saison ! .

Pré de la Foire Langogne 48300 Lozère Occitanie

English :

Classical music, jazz

A six-string acoustic bass from jazz meets a cello from classical and baroque music. Two worlds meet, listen to each other, converse… and hybridize.

This alchemy gives birth to melodic, lively and sensitive pieces, as many sonic journeys, both intimate and open to elsewhere.

Classical music, jazz.

