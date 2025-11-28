DUO DAÏS Square du 11 Novembre 1918 Portet-sur-Garonne

DUO DAÏS

Square du 11 Novembre 1918 MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE FRANÇOIS PÉRALDI Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Une basse acoustique à six cordes venue du jazz croise la route d’un violoncelle issu de la musique classique et baroque… pensez à vous inscrire!

À partir de compositions originales de Nicolas Thevenin, le projet vise à créer une texture sonore singulière, mêlant la liberté du jazz aux sonorités baroques, et la sensibilité française à la richesse des musiques du monde. De cette alchimie naissent des pièces mélodiques, vivantes, sensibles autant de voyages sonores, à la fois intimes et ouverts sur l’ailleurs.

Gratuit Tout public ; Durée 1h15

Inscription obligatoire à partir du 23/01/2026 à la médiathèque .

Square du 11 Novembre 1918 MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE FRANÇOIS PÉRALDI Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 29 31 centreculturel@portetgaronne.fr

English :

A six-string acoustic bass from jazz meets a cello from classical and baroque music… register now!

L’événement DUO DAÏS Portet-sur-Garonne a été mis à jour le 2025-11-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE