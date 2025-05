Duo de chorales en concert à l’église Ste Madeleine – Eglise Sainte Madeleine Châtelaillon-Plage, 29 mai 2025 18:00, Châtelaillon-Plage.

Charente-Maritime

Duo de chorales en concert à l’église Ste Madeleine Eglise Sainte Madeleine 6 rue de Barbezieux Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Début : 2025-05-29 18:00:00

fin : 2025-05-29

2025-05-29

Deux chorales pour un voyage musical à l’église Sainte Madeleine !

Eglise Sainte Madeleine 6 rue de Barbezieux

Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 26 97

English : Duo of choirs in concert at Ste Madeleine church

Two choirs take a musical journey at the Eglise Sainte Madeleine!

German : Chorduett in einem Konzert in der Kirche St. Madeleine

Zwei Chöre für eine musikalische Reise in der Kirche Sainte Madeleine!

Italiano :

Due cori in viaggio musicale nella chiesa di Sainte Madeleine!

Espanol : Dúo de coros en concierto en la iglesia de Ste Madeleine

Dos coros en un viaje musical por la iglesia de Sainte Madeleine.

