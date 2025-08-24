Duo de Clavecins Podeur Bass Saint-Pourçain-sur-Sioule
Duo de Clavecins Podeur Bass Saint-Pourçain-sur-Sioule dimanche 24 août 2025.
Duo de Clavecins Podeur Bass
Eglise sainte-Croix Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : 15 – 15 – EUR
adhérents AESPO et Préludia 12 euros
Début : 2025-08-24 17:00:00
fin : 2025-08-24
2025-08-24
Œuvres de Jean-Sébastien Bach. Billetterie à l entrée du concert- réservation à l office du Tourisme.
Eglise sainte-Croix Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
English :
works by Johann Sebastian Bach. Tickets at the concert entrance reservations at the Tourist Office.
German :
?uvres von Johann Sebastian Bach. Kartenverkauf am Eingang des Konzerts Reservierung im Tourismusbüro.
Italiano :
opere di Johann Sebastian Bach. Biglietti all’ingresso del concerto prenotazioni presso l’Ufficio del Turismo.
Espanol :
obras de Johann Sebastian Bach. Entradas a la entrada del concierto reservas en la Oficina de Turismo.
