Duo de Clavecins Podeur Bass Saint-Pourçain-sur-Sioule

Duo de Clavecins Podeur Bass Saint-Pourçain-sur-Sioule dimanche 24 août 2025.

Duo de Clavecins Podeur Bass

Eglise sainte-Croix Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : 15 – 15 – EUR

adhérents AESPO et Préludia 12 euros

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-24 17:00:00
fin : 2025-08-24

Date(s) :
2025-08-24

Œuvres de Jean-Sébastien Bach. Billetterie à l entrée du concert- réservation à l office du Tourisme.
  .

Eglise sainte-Croix Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes  

English :

works by Johann Sebastian Bach. Tickets at the concert entrance reservations at the Tourist Office.

German :

?uvres von Johann Sebastian Bach. Kartenverkauf am Eingang des Konzerts Reservierung im Tourismusbüro.

Italiano :

opere di Johann Sebastian Bach. Biglietti all’ingresso del concerto prenotazioni presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

obras de Johann Sebastian Bach. Entradas a la entrada del concierto reservas en la Oficina de Turismo.

L’événement Duo de Clavecins Podeur Bass Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2025-08-13 par Office de tourisme Val de Sioule