Duo de génies – Rue des écoles Jarny, 24 mai 2025 17:00, Jarny.

Meurthe-et-Moselle

Duo de génies Rue des écoles Espace Rachel Foglia Jarny Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-05-24 17:00:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Quand l’amour et l’art se rencontrent … Découvrez une médiation autour de Duos de génies connus.

Une action Micro Folie en partenariat avec la Cie du Jarnisy / Théâtre Maison d’Elsa

Gratuit sur réservation au 03 82 33 11 41 ou mediatheque@jarny.frTout public

0 .

Rue des écoles Espace Rachel Foglia

Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 11 41 mediatheque@jarny.fr

English :

When love and art meet… Discover a mediation around Duets of famous geniuses.

A Micro Folie initiative in partnership with Cie du Jarnisy / Théâtre Maison d’Elsa

Free on reservation 03 82 33 11 41 or mediatheque@jarny.fr

German :

Wenn Liebe und Kunst sich begegnen … Entdecken Sie eine Vermittlung rund um die Duette bekannter Genies.

Eine Micro Folie Aktion in Partnerschaft mit der Cie du Jarnisy / Théâtre Maison d’Elsa

Kostenlos mit Reservierung unter 03 82 33 11 41 oder mediatheque@jarny.fr

Italiano :

Quando amore e arte si incontrano… Scoprite una mediazione intorno ai duetti di geni famosi.

Un’iniziativa Micro Folie in collaborazione con la Cie du Jarnisy / Théâtre Maison d’Elsa

Gratuito con prenotazione al numero 03 82 33 11 41 o a mediatheque@jarny.fr

Espanol :

Cuando el amor y el arte se encuentran… Descubra una mediación en torno a los dúos de genios célebres.

Una iniciativa de Micro Folie en colaboración con la Cie du Jarnisy / Théâtre Maison d’Elsa

Gratis con reserva en el 03 82 33 11 41 o mediatheque@jarny.fr

L’événement Duo de génies Jarny a été mis à jour le 2025-05-21 par MILTOL