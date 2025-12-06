Duo de guitares classiques église Ste Marie des Batignolles Paris

Le concert « Duo de Guitares Classiques » vous invite à un voyage coloré à la découverte des ressources insoupçonnées de la guitare classique. Les artistes Roxane Elfasci et Baptiste Erard vous proposeront des arrangements inédits de pièces pour deux guitares, incluant des œuvres de Piazzolla comme « Escolaso » et « Whisky », ainsi que « Tristorosa » de Villa Lobos et les « 5 Études pour duo » de Philip Glass.

Leurs deux derniers albums ont été salués par des médias prestigieux tels que la BBC, Radio France et Guitare Classique Magazine. Leur chaîne YouTube, reflet de leur travail en solo et en duo, compte plus de 70 000 abonnés et plusieurs millions de vues. Ce concert est une occasion unique d’apprécier leur talent et leur passion pour la musique.

Veuillez noter que les concerts ne sont pas gratuits. Un don respectueux de 8€ par personne vous sera demandé sur place en espèces, sans possibilité de paiement par carte bancaire, en respect du travail de qualité des musiciens !

Leurs deux derniers albums ont été salués par des médias prestigieux tels que la BBC, Radio France et Guitare Classique Magazine.

Leur chaîne YouTube, reflet de leur travail en solo et en duo, compte plus de 70 000 abonnés et plusieurs millions de vues.

Le samedi 06 décembre 2025

de 15h30 à 16h30

payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-06T16:30:00+01:00

fin : 2025-12-06T17:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-06T15:30:00+02:00_2025-12-06T16:30:00+02:00

église Ste Marie des Batignolles Place du Dr Félix Lobligeois 75017 Paris