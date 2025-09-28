Duo de L’Orme Concert baroque Le Grand-Pressigny

Place du Mal Savoie Villars Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-09-28 17:00:00

fin : 2025-09-28 20:00:00

2025-09-28

Le concert sera donné par le Duo de l’ Orme. Ce duo, tout-à-fait singulier, est constitué d’une violoniste et d’un saxophoniste, également flûtiste. Tous deux pédagogues et musiciens professionnels, ils ont à cœur de tisser des liens entre hier et aujourd’hui en mariant instruments anciens, comme le violon d’amour, et modernes, comme le saxophone.

Leur programme comporte des arrangements et diminutions de pièces baroques provenant de toute l’Europe, et de styles variés. Les compositeurs sont italiens (Monteverdi et Vivaldi), espagnol (Ortiz), français (Marin Marais), autrichien (Biber) ou irlandais (O’Carolan). Ils interpréteront des pièces de concert, mais aussi des airs de danse. La présentation des pièces jouées est un moment de partage toujours apprécié du public. 10 .

Place du Mal Savoie Villars Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 99 59 47 16 noteanote.bdd@gmail.com

The concert will be given by the Duo de l? Orme. This duo is made up of a violinist and a saxophonist, who also plays flute. Both teachers and professional musicians, they are committed to forging links between yesterday and today, combining ancient and modern instruments.

Das Konzert wird vom Duo de l? Orme gegeben. Dieses Duo besteht aus einer Geigerin und einem Saxophonisten, der auch Flöte spielt. Beide sind Pädagogen und professionelle Musiker, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, durch die Verbindung von alten und neuen Instrumenten eine Verbindung zwischen Ve

Il concerto sarà tenuto dal Duo de l’Orme. Il duo è composto da un violinista e da un sassofonista, che suona anche il flauto. Entrambi insegnanti e musicisti professionisti, sono desiderosi di creare legami tra il passato e il presente, combinando strumenti antichi e moderni.

El concierto correrá a cargo del Duo de l? Orme. El dúo está formado por un violinista y un saxofonista, que también toca la flauta. Profesores y músicos profesionales, desean establecer vínculos entre el pasado y el presente combinando instrumentos antiguos y modernos.

