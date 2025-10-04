Duo de mots Allonnes

Duo de mots Allonnes samedi 4 octobre 2025.

Duo de mots

57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:30:00

fin : 2025-12-06 11:30:00

Date(s) :

2025-10-04 2025-12-06 2026-01-10 2026-02-07 2026-03-21 2026-05-02 2026-06-06

Lectures à haute voix pour adultes.

Lectures à haute voix pour adultes avec Christian Brouard, comédien de la Pérenne Cie et les bibliothécaires, pour découvrir des nouveautés littéraires, des coups de cœur ou textes oubliés autour d’une tasse de thé ou de café. Entrée libre. .

57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 52 07

English :

Read-alouds for adults.

German :

Vorlesen für Erwachsene.

Italiano :

Lettura ad alta voce per adulti.

Espanol :

Lectura en voz alta para adultos.

L’événement Duo de mots Allonnes a été mis à jour le 2025-09-15 par CDT72