Duo de mots Médiathèque Allonnes
Duo de mots Médiathèque Allonnes samedi 18 avril 2026.
Allonnes
Duo de mots
Médiathèque 57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:30:00
fin : 2026-06-06 11:30:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-05-02 2026-06-06
Lectures à haute voix pour adultes.
Lectures à haute voix pour adultes avec Christian Brouard, comédien de la Pérenne Cie et les bibliothécaires, pour découvrir des nouveautés littéraires, des coups de cœur ou textes oubliés autour d’une tasse de thé ou de café. Entrée libre. .
Médiathèque 57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 52 07
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English :
Read-alouds for adults.
L’événement Duo de mots Allonnes a été mis à jour le 2026-01-14 par CDT72
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