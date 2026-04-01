Duo de mots Médiathèque Allonnes

Allonnes

Duo de mots

Médiathèque 57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:30:00

fin : 2026-06-06 11:30:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-05-02 2026-06-06

Lectures à haute voix pour adultes.

Lectures à haute voix pour adultes avec Christian Brouard, comédien de la Pérenne Cie et les bibliothécaires, pour découvrir des nouveautés littéraires, des coups de cœur ou textes oubliés autour d’une tasse de thé ou de café. Entrée libre. .

Médiathèque 57 Avenue Charles de Gaulle Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 80 52 07

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English :

Read-alouds for adults.

L’événement Duo de mots Allonnes a été mis à jour le 2026-01-14 par CDT72