Duo de sarangis et tabla – Inde du Nord Théâtre Mandapa Paris Samedi 20 décembre, 20h30 Payant

plein tarif 20 EUR

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

Le sarangi est une vièle à archet qui est jouée en Inde, au Pakistan et au Népal. Le sarangi à la sonorité riche et profonde se rapprochant de la voix humaine…

Ikram Khan – Sarangi

Issu d’une famille d’illustres musiciens du Rajhastan.

Ikram à d’abord été initié au sarangi par son père, Ustad Nizamuddin Khan.

Il fût ensuite formé par la légende de l’instrument, Ustad Sultan Khan et reconnu comme « Khalifa », héritier et porteur du savoir de l’école « garana » de Pushkar.

Ikram est reconnu « top grade artist » auprès de la radio nationale Indienne.

Il s’est produit sur de nombreuses scènes nationales et internationales.

Juned kalavant – Sarangi

Fils d’Ikram Khan, ce jeune musicien a d’abord été formé dès son plus jeune âge par son grand-père Ustad Nizamuddin Khan et son père qu’il accompagne sur scène. Il s’est déjà produit tant au niveau national qu’international.

Jafar Khan – Tablas

Né à Jaipur en 1973, Jafar est le fils de l’illustre maestro Ustad Hidayat Khan.

Représentant de l’école « garana » dite de Delhi, son apprentissage a commencé dès son plus jeune âge. Il s’est produit sur de nombreuses scènes, nationales et internationales, tant en accompagnateur d’autres artistes qu’en solo.

Le sarangi est une vièle à archet qui est jouée en Inde, au Pakistan et au Népal. Sarangi est du genre féminin puisqu’il se termine en i, mais le français l’emploie au masculin. Le mot vient du sanskrit sau (cent) et rang, ce qui dénote la sonorité riche et profonde, se rapprochant de la voix humaine, du sarangi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-20T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-20T22:00:00.000+01:00

1

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/duo-de-sarangis-et-tabla-inde-du-nord 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00