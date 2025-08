Duo de Sopranos de l’Opéra de Dubaï, Oud & Orgue Église St Séverin Paris

Duo de Sopranos de l’Opéra de Dubaï, Oud & Orgue

En plus des pièces classiques, vous pourrez également apprécier des œuvres traditionnelles de Oud, interprétées par Marjan Ravandi, qui a performé dans des lieux prestigieux tels que le Musée du Louvre et l’UNESCO. Accompagné par Carlo Massimo, un organiste écossais reconnu, ce concert promet d’être une expérience inoubliable qui marie la puissance vocale des sopranos avec la richesse sonore de l’orgue et du Oud.

Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir la fusion de la musique classique et des traditions musicales du monde arabe dans un cadre enchanteur.

Le Duo de Sopranos de l’Opéra de Dubaï vous invite à une soirée exceptionnelle dédiée à la beauté de la musique classique. Les sopranos Fatima Al Hashmi et Frances Suurd interpréteront des œuvres emblématiques de compositeurs tels que Fauré, Bach, Mozart, Rossini, Caccini et Schubert.

Le samedi 09 août 2025

de 16h00 à 17h00

payant

Prix conseillé : 8 euros.

Public jeunes et adultes.

Église St Séverin Rue des Prètres Saint Sévrin 75005 Paris

concerts.msc@gmail.com