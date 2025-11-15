Duo de violes de gambe Sablé-sur-Sarthe

Duo de violes de gambe

44bis Rue du Mans, Sablé-sur-Sarthe, France

2025-11-15 19:00:00

2025-11-15

Deux magnifiques artistes pour une soirée musicale exceptionnelle ! De la musique des 17e et 18e siècles pour deux basses de viole œuvres de Telemann, Schenck, Boismortier, Locke, Duphly… le tout intercalé et mis en relation avec des Inventions à 2 voix de J.S. Bach.

Emilie Audouin et Marion Middenway vous joueront le programme Inventions !

Emily Audouin a étudié la viole de gambe avec Danièle Alpers, Paul Rousseau Et Christine Plubeau, avant de poursuivre sa formation dans la classe de Marianne Muller. Elle joue avec de nombreux ensembles dans des festivals internationaux et privilégie depuis quelques années les ensembles en petite formation. Elle est actuellement professeur de viole de gambe en région parisienne.

Marion Middenway a commencé ses études musicales en Australie avant de partir se perfectionner aux États-Unis en 1980. Depuis 1986, elle mène une vie de concertiste très active invitée par de nombreux ensembles de musique ancienne, elle s’est produite dans le monde entier et a collaboré à plus d’une centaine d’enregistrements en tant que continuiste, soliste ou membre d’orchestre. En 2025, elle intègre l’équipe pédagogique du Pôle Aliénor à Poitiers et continue à participer ponctuellement à des stages, conférences et masterclasses.

Participation au chapeau puis repas auberge espagnole , chacun ramène un petit plat à partager, et il y aura une soupe ! Le bar associatif sera ouvert ! .

English :

Two magnificent artists for an exceptional musical evening! Music from the 17th and 18th centuries for two basses de viole: works by Telemann, Schenck, Boismortier, Locke, Duphly? all interspersed with and related to 2-part Inventions by J.S. Bach.

German :

Zwei großartige Künstler für einen außergewöhnlichen musikalischen Abend! Musik aus dem 17. und 18. Jahrhundert für zwei Baßgamben: Werke von Telemann, Schenck, Boismortier, Locke, Duphly… alles durchsetzt und in Beziehung gesetzt mit zweistimmigen Inventionen von J.S. Bach.

Italiano :

Due magnifici artisti per una serata musicale eccezionale! Musica del XVII e XVIII secolo per due violini bassi: opere di Telemann, Schenck, Boismortier, Locke, Duphly, ecc. intervallate da Invenzioni a due voci di J.S. Bach.

Espanol :

¡Dos magníficos artistas para una velada musical excepcional! Música de los siglos XVII y XVIII para dos violines bajos: obras de Telemann, Schenck, Boismortier, Locke, Duphly, etc., intercaladas con Invenciones a 2 voces de J.S. Bach.

