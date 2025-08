Duo de Violoncelles Baroques Église Ste Marie des Batignolles Paris

Duo de Violoncelles Baroques Église Ste Marie des Batignolles Paris vendredi 15 août 2025.

Par le Duo Gaillardes : Lucie Cazes – Célia Pradel.

3 T dans Télérama qui en parle :

« Piquantes et souriantes; le duo Gaillardes (Lucie Cazes – Célia Pradel), nous invite à voyager à travers les formes et les styles, tout au long de pages rares et originales du baroque et des transcriptions inédites. Un rendez-vous plein de grâce et d’esprit… à ne pas manquer ! »

Un voyage à travers les formes et les styles, Caresana, Royer… sans oublier le célèbre canon de Gabrielli et les superbes sonates de Dall Abacco et Vivaldi.

Superbe concert baroque de Chaconne, Duos, Canons, Sonates, de Caresana, Gabrielli, Braun, Vivaldi et Royer.

Le vendredi 15 août 2025

de 16h00 à 17h00

payant

Prix libre : 8 euros conseillés.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-08-15T19:00:00+02:00

fin : 2025-08-15T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-08-15T16:00:00+02:00_2025-08-15T17:00:00+02:00

Église Ste Marie des Batignolles Place du Dr Félix Lobligeois 75017 Paris