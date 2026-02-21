Duo de violoncelles Facéties Raphaël JOUAN et Thibaut REZNICEK Rue du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés

Duo de violoncelles Facéties Raphaël JOUAN et Thibaut REZNICEK

Rue du Prieuré Prieuré Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 16:15:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Concert de Duo de violoncelles Facéties Raphaël JOUAN et Thibaut REZNICEK dans l’église romane qui sera chauffée. Un visite commentée du lieu aura lieu à 16h15.

.

Rue du Prieuré Prieuré Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 64 40 80 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by the Facéties cello duo: Raphaël JOUAN and Thibaut REZNICEK in the heated Romanesque church. A guided tour of the site will take place at 4.15pm.

L’événement Duo de violoncelles Facéties Raphaël JOUAN et Thibaut REZNICEK Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-02-21 par Vichy Destinations