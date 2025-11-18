DUO DE VIOLONCELLES THEATRE DE L’ARCHIPEL Espace Panoramique Perpignan

DUO DE VIOLONCELLES THEATRE DE L’ARCHIPEL

Espace Panoramique Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2025-11-18 07:15:00

Théâtre de l’Archipel C’est devenu un rendez-vous incontournable du festival Aujourd’hui Musiques le traditionnel concert au lever et au coucher du soleil. Pour cette nouvelle édition, les violoncelles du Duo Brady nous invitent à une échappée musicale entre jazz, improvisation et techno acoustique.

English :

Théâtre de l’Archipel The traditional sunrise/sunset concert has become a fixture at the Aujourd?hui Musiques festival. For this new edition, the cellos of Duo Brady invite us on a musical journey between jazz, improvisation and acoustic techno.

German :

Théâtre de l’Archipel Es ist zu einem unumgänglichen Termin des Festivals Aujourd’hui Musiques geworden: das traditionelle Konzert bei Sonnenauf- und -untergang. In dieser Ausgabe laden uns die Celli des Duo Brady zu einer musikalischen Flucht zwischen Jazz, Improvisation und akustischem Techno ein.

Italiano :

Théâtre de l’Archipel Il tradizionale concerto all’alba/tramonto è diventato un appuntamento fisso del festival Aujourd?hui Musiques. Questa volta i violoncelli del Brady Duo ci accompagnano in un viaggio musicale tra jazz, improvvisazione e techno acustica.

Espanol :

Théâtre de l’Archipel El tradicional concierto del amanecer/atardecer se ha convertido en una cita ineludible del festival Aujourd’hui Musiques. Esta vez, los violonchelos del dúo Brady nos llevan en un viaje musical a través del jazz, la improvisación y el techno acústico.

L’événement DUO DE VIOLONCELLES THEATRE DE L’ARCHIPEL Perpignan a été mis à jour le 2025-08-25 par PERPIGNAN TOURISME