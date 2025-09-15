Duo de voix et violoncelle Camille & Matthieu SAGLIO Fresnay-en-Retz Villeneuve-en-Retz

Duo de voix et violoncelle Camille & Matthieu SAGLIO

Fresnay-en-Retz Caba’Retz Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2026-01-10 20:30:00

fin : 2026-01-10 20:30:00

2026-01-10

Quand il était petit, Camille entendait son grand frère Matthieu faire ses gammes au violoncelle et cela lui paraissait bien étrange, comme un rituel auquel personne d’autre n’était convié…

Rendez-vous au Caba’Retz théâtre à Fresnay pour écouter ce duo original

A propos du concert



… Au fil du temps, chacun des deux a tissé sa propre relation à la musique, sa propre approche ; du côté de la chanson pour l’un et du côté du jazz et de la world music pour l’autre. Et puis, petit à petit s’est dessiné un nouveau possible, comme si les fils se mettaient à tresser ensemble un chemin à explorer à deux. Chemin de cordes évidemment, cordes de violoncelle et cordes vocales. Cordes si similaires qu’elles se confondent, s’accordent et se mélangent à merveille. Dans ce nouveau projet, les deux frères créent des liens, des ponts, entre leurs univers pour en faire émerger un nouveau territoire à explorer territoire sensible, aérien, infini… On y entend parfois des accents orientaux, de jazz ou de blues, notamment dans la belle reprise de Strange Fruit, mais également un univers lyrique porté par l’archet virtuose de Matthieu et la voix hypnotique de Camille.

Camille SAGLIO voix

Matthieu SAGLIO violoncelle & sampler

Pratique

tout public

réservation en ligne via Billetweb ici

Fresnay-en-Retz Caba’Retz Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 40 07 mairie@villeneuvenretz.fr

English :

When he was a child, Camille used to hear his big brother Matthieu practicing his cello scales, and it struck him as strange, like a ritual to which no one else was invited…

Join us at the Caba’Retz theater in Fresnay to hear this original duo

German :

Als Camille noch klein war, hörte er seinen älteren Bruder Matthieu auf dem Cello spielen, und es erschien ihm seltsam.

Besuchen Sie das Caba’Retz-Theater in Fresnay, um dieses originelle Duo zu hören

Italiano :

Da bambino, Camille sentiva il fratello maggiore Matthieu esercitarsi nelle scale del violoncello e gli sembrava strano, come un rituale a cui nessun altro era invitato…

Venite al teatro Caba’Retz di Fresnay per ascoltare questo originale duo

Espanol :

Cuando era niño, Camille oía a su hermano mayor Matthieu practicar sus escalas de violonchelo, y le parecía extraño, como un ritual al que nadie más estaba invitado…

Acérquese al teatro Caba’Retz de Fresnay para escuchar a este original dúo

