DUO D’ELLES : L’Industrie au FEMININ Agence MARMANDE Marmande

DUO D’ELLES : L’Industrie au FEMININ Lundi 3 novembre, 08h30 Agence MARMANDE Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-03T08:30:00 – 2025-11-03T11:00:00

Fin : 2025-11-03T08:30:00 – 2025-11-03T11:00:00

Vous êtes une femme et vous êtes interessée par le secteur de l’INDUSTRIE ? Novembre sera le mois de l’industrie !! De nombreux évènements auront lieu sur la deuxième quinzaine de ce mois dédié, portés par les acteurs locaux de l’emploi et de la formation. Notamment une action : DUO D’ELLES Le principe est le suivant : proposer à un groupe exclusivement féminin un parcours itinérant d’immersion dans les entreprises partenaires. Les conventions seraient de courte durée (1 à 3 jours) et adaptables

Agence MARMANDE 47200 Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

