Duo d’histoires à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar

Duo d’histoires à la médiathèque

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Des lectures à voix hautes proposées par les bénévoles de l’Album aux cœurs.

Leurs voix se répondent, s’entremêlent et font naître de belles histoires.

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

L’Album aux c?urs volunteers read aloud to you.

Their voices respond to each other, intertwining and giving birth to beautiful stories.

German :

Vorleseaktionen, die von den Freiwilligen des Album aux c?urs angeboten werden.

Ihre Stimmen antworten sich, vermischen sich und lassen schöne Geschichten entstehen.

Italiano :

I volontari de L’Album aux c’urs vi leggeranno ad alta voce.

Le loro voci si rispondono a vicenda, intrecciandosi e dando vita a bellissime storie.

Espanol :

Los voluntarios de L’Album aux cœurs le leerán en voz alta.

Sus voces se responden entre sí, entrelazándose y dando origen a hermosas historias.

