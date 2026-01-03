Duo d’histoires à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar

mercredi 11 février 2026.

Duo d’histoires à la médiathèque

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme

2026-02-11 16:00:00
2026-02-11 17:00:00

2026-02-11

Des lectures à voix hautes proposées par les bénévoles de l’Album aux cœurs.
Leurs voix se répondent, s’entremêlent et font naître de belles histoires.
Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62  mediatheque@montelimar-agglo.fr

L’Album aux c?urs volunteers read aloud to you.
Their voices respond to each other, intertwining and giving birth to beautiful stories.

