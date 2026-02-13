Duo Dimoné & Jean-Christophe Sirven, Temple, Générargues

Duo Dimoné & Jean-Christophe Sirven Dimanche 15 février, 16h00 Temple Gard

12 €, gratuit moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T16:00:00+01:00 – 2026-02-15T18:00:00+01:00

Fin : 2026-02-15T16:00:00+01:00 – 2026-02-15T18:00:00+01:00

Chansons envoûtantes, dans une formule piano-voix. Dimoné, chanteur, poète et maître de l’inattendu, est accompagné par Jean Christophe Sirven.

Temple 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.rencartsencevennes.fr »}, {« type »: « email », « value »: « rencartsencevennes@gmail.com »}]

Proposé par l’association Renc’Arts en Cévennes. chant Poésie