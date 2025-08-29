Duo d’Impro Salle Nuit de Noces Lannilis
Duo d’Impro Salle Nuit de Noces Lannilis samedi 7 mars 2026.
Duo d’Impro
Salle Nuit de Noces 17 Rue de la Mairie Lannilis Finistère
Grâce aux comédiens de Poulpe Production, chaque représentation est une aventure unique ! Le public devient le cœur du spectacle, et chaque idée lancée est intégrée à la performance. Une soirée de détente et de rire, où tout peut arriver ! .
Salle Nuit de Noces 17 Rue de la Mairie Lannilis 29870 Finistère Bretagne
