Duo d’Impro Salle Nuit de Noces Lannilis

Duo d’Impro Salle Nuit de Noces Lannilis samedi 7 mars 2026.

Duo d’Impro

Salle Nuit de Noces 17 Rue de la Mairie Lannilis Finistère

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Grâce aux comédiens de Poulpe Production, chaque représentation est une aventure unique ! Le public devient le cœur du spectacle, et chaque idée lancée est intégrée à la performance. Une soirée de détente et de rire, où tout peut arriver ! .

Salle Nuit de Noces 17 Rue de la Mairie Lannilis 29870 Finistère Bretagne

