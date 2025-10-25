Duo d’impro Théâtre, improvisation et comédie La Comédie du Finistère Brest

Début : 2025-10-25 21:00:00

fin : 2025-11-29 22:15:00

2025-10-25 2025-11-29 2025-12-13 2026-04-18

Alexandre et Hugo sont deux anciens improvisateurs des Breizh Avengers- une ligue de mercenaires improvisateurs ayant été championne de Bretagne de catch d’impro- et qui ont décidé de créer un spectacle d’impro long format. C’est ainsi que les improfessionnels sont nés !

Primés au festival international de Chimoux et lauréats du concours d’impro de Graviers-sur-Glaise les improfessionnels se sont illustrés par leurs personnages déjantés et délurés mais aussi attachants et émouvants, par la spontanéité de répliques hilarantes, et par la création de situations cocasses et rocambolesques.

Si au départ leur histoire paraît improbable elle finit par prendre sens autant qu’elle prête à rire.

Un numéro de haute voltige accompli par deux (im)professionnels !

Informations pratiques

Tout public

Durée 1h15

Réservation recommandée en ligne, sur le site de la Comédie du Finistère. .

La Comédie du Finistère 25 rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 19 98 07 10

