Duo d’improvisations musicales au 18 Chanson soudaine Castelfranc vendredi 6 mars 2026.
33 avenue de la Bastide Castelfranc Lot
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Début : 2026-03-06 20:30:00
fin : 2026-03-06
2026-03-06
Guillaume Barraband & Etienne Choquet inventent des chansons en direct.
Devant nos oreilles qui n'en croient pas leurs yeux !
Tellement leurs improvisations ressemblent parfois à des tubes
Devant nos oreilles qui n'en croient pas leurs yeux !
Devant nos oreilles qui n'en croient pas leurs yeux !
Tellement leurs improvisations ressemblent parfois à des tubes. Ou tellement parfois dans le tâtonnement, l'équilibre incertain, la chose qui éclot nous embarque et nous émeut… Ou nous fait rire aux éclats.
Ces deux-là, ce sont des chats ils retombent toujours sur les pattes de l'harmonie ou d'une mélodie inattendue et entêtante, quelque soit le support textuel proposé par le public donc.
Donnez-vous en à coeur joie des compositions personnelles, des choses empruntées à d'illustres ou méconnus poètes ou chansonniers, adulés ou haïs, ou toute autre proposition de la liste de courses, à la recette de cuisine, du programme électoral, au discours politique…
A noter que deux jours plus tard, nous serons le 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes…alors pourquoi pas choisir un texte féministe ou écrit par une femme…
Et à l'aveugle, ils piochent ça et démarrent illico une musique qui va devoir coller "quoi qu'il en coûte" à la proposition textuelle.
Le spectacle improvisé qui en découle est étonnant, joyeux et rassembleur.
33 avenue de la Bastide Castelfranc 46140 Lot Occitanie derrierelusine@gmail.com
English :
Guillaume Barraband and Etienne Choquet invent songs live,
before our ears, which can’t believe their eyes!
