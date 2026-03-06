Duo d’improvisations musicales au 18 Chanson soudaine Castelfranc

Duo d’improvisations musicales au 18 Chanson soudaine

Guillaume Barraband & Etienne Choquet inventent des chansons en direct.

Devant nos oreilles qui n'en croient pas leurs yeux !

Tellement leurs improvisations ressemblent parfois à des tubes. Ou tellement parfois dans le tâtonnement, l'équilibre incertain, la chose qui éclot nous embarque et nous émeut… Ou nous fait rire aux éclats.

Ces deux-là, ce sont des chats ils retombent toujours sur les pattes de l'harmonie ou d'une mélodie inattendue et entêtante, quelque soit le support textuel proposé par le public donc.

Donnez-vous en à coeur joie des compositions personnelles, des choses empruntées à d'illustres ou méconnus poètes ou chansonniers, adulés ou haïs, ou toute autre proposition de la liste de courses, à la recette de cuisine, du programme électoral, au discours politique…

A noter que deux jours plus tard, nous serons le 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes…alors pourquoi pas choisir un texte féministe ou écrit par une femme…

Et à l'aveugle, ils piochent ça et démarrent illico une musique qui va devoir coller "quoi qu'il en coûte" à la proposition textuelle.

Le spectacle improvisé qui en découle est étonnant, joyeux et rassembleur.

English:

Guillaume Barraband and Etienne Choquet invent songs live,

before our ears, which can’t believe their eyes!

