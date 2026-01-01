Duo en solo Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Duo en solo

Du vendredi 30 au samedi 31 janvier 2026 à partir de 20h30.

Du vendredi 6 au samedi 7 février 2026 à partir de 20h30. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12.9 – 12.9 – 12.9 EUR

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-31

2026-01-30 2026-02-06

Plongez dans un spectacle de chansons détournées avec humour.

Guitare: lui



Ukulélé: l’autre lui



Voix 1: toujours lui



Voix 2: l’autre lui aussi



Kick: pied droit



Shaker: l’autre pied droit



Lui c’est Cyril et il chante en duo mais tout seul.



Il se questionne sur le monde à travers ses reprises et ses compositions: réseaux sociaux, parentalité, succès …



Il lui arrive de traduire des chansons connues pour enfin les comprendre ou de les réécrire juste pour rire.



Parfois il mélange les paroles et ça fait de nouvelles chansons. .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org

