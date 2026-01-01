Duo en solo Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement
Duo en solo Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement vendredi 30 janvier 2026.
Duo en solo
Du vendredi 30 au samedi 31 janvier 2026 à partir de 20h30.
Du vendredi 6 au samedi 7 février 2026 à partir de 20h30. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 12.9 – 12.9 – 12.9 EUR
Début : 2026-01-30 20:30:00
fin : 2026-01-31
2026-01-30 2026-02-06
Plongez dans un spectacle de chansons détournées avec humour.
Guitare: lui
Ukulélé: l’autre lui
Voix 1: toujours lui
Voix 2: l’autre lui aussi
Kick: pied droit
Shaker: l’autre pied droit
Lui c’est Cyril et il chante en duo mais tout seul.
Il se questionne sur le monde à travers ses reprises et ses compositions: réseaux sociaux, parentalité, succès …
Il lui arrive de traduire des chansons connues pour enfin les comprendre ou de les réécrire juste pour rire.
Parfois il mélange les paroles et ça fait de nouvelles chansons. .
Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org
English :
Immerse yourself in a show of songs twisted with humor.
