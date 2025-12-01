Duo Escale en concert LA BROUETTE EN SCENE Broût-Vernet
Duo Escale en concert LA BROUETTE EN SCENE Broût-Vernet samedi 13 décembre 2025.
Duo Escale en concert
LA BROUETTE EN SCENE 1 route de Marmagne Broût-Vernet Allier
Tarif : 8 – 8 – EUR
8 € + Adhésion à l’association 1€ par année civile
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13 23:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Un duo musical pour voyager avec Flûtes et Percussions du monde entier.
LA BROUETTE EN SCENE 1 route de Marmagne Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 45 40 13 la.brouette.en.scene@gmail.com
English :
A musical duo to travel with Flutes and Percussions from around the world.
German :
Ein musikalisches Duo, um mit Flöten und Perkussion aus aller Welt zu reisen.
Italiano :
Un duo musicale che vi porterà in viaggio con flauti e strumenti a percussione provenienti da tutto il mondo.
Espanol :
Un dúo musical que le llevará de viaje con flautas e instrumentos de percusión de todo el mundo.
