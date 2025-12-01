Duo Escale en concert LA BROUETTE EN SCENE Broût-Vernet

Duo Escale en concert

LA BROUETTE EN SCENE 1 route de Marmagne Broût-Vernet Allier

Tarif : 8 – 8 – EUR

8 € + Adhésion à l’association 1€ par année civile

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13 23:00:00

2025-12-13

Un duo musical pour voyager avec Flûtes et Percussions du monde entier.

LA BROUETTE EN SCENE 1 route de Marmagne Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 45 40 13 la.brouette.en.scene@gmail.com

English :

A musical duo to travel with Flutes and Percussions from around the world.

German :

Ein musikalisches Duo, um mit Flöten und Perkussion aus aller Welt zu reisen.

Italiano :

Un duo musicale che vi porterà in viaggio con flauti e strumenti a percussione provenienti da tutto il mondo.

Espanol :

Un dúo musical que le llevará de viaje con flautas e instrumentos de percusión de todo el mundo.

