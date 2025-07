Duo Fact en concert Espace Saugonna Mamers

Duo Fact en concert Espace Saugonna Mamers samedi 27 septembre 2025.

Duo Fact en concert

Espace Saugonna 70 bis rue Charles Granger Mamers Sarthe

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27 21:30:00

2025-09-27

Dire que c’est un grand duo, c’est facile !

Il maîtrise les résonances et n’abuse pas des effets ; il joue aussi les ballades comme personne ; il maîtrise les tessitures ; il maîtrise le savoir ; il maîtrise les vitesses ; il maîtrise une pensée ! Voilà pourquoi FACT est un grand duo, un couple d’improvisateurs rythmiciens étonnant, plein de fraîcheur !

FACT c’est la classe, l’élégance, le refus du bavardage. François et Anthony savent admirablement tirer parti de toutes les possibilités de leur instrument, et leur duo offre une musique énergique pleine de mélanges réjouissants. Les idées de composition sont adaptées à cette volonté manifeste de synthèse.

Un langage se construit, ici. Ceux pour qui le jazz meurt avec la disparition de la section rythmique y trouveront aussi leur compte.

FACT, c’est la musique d’aujourd’hui, active, inventive, futuriste et barbare, jouant sur les couleurs et l’espace. .

Espace Saugonna 70 bis rue Charles Granger Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

English :

It’s easy to say they’re a great duo!

German :

Zu sagen, dass es sich um ein großartiges Duett handelt, ist einfach!

Italiano :

È facile dire che sono un duo fantastico!

Espanol :

Es fácil decir que son un gran dúo

