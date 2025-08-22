Duo Farangi Renaud Garcia-Fons, contrebasse et Claire Antonini, théorbe Hameau de Pouzol Bonnac
Cantal
Duo Farangi Renaud Garcia-Fons, contrebasse et Claire Antonini, théorbe Hameau de Pouzol Grange de Pouzol Bonnac Cantal
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : Vendredi 2025-08-22 17:00:00
fin : 2025-08-22 18:30:00
2025-08-22
Duo Farangi Renaud Garcia-Fons, contrebasse et Claire Antonini, théorbe
compositions jazz de Renaud Garcia-Fons sur des thèmes baroques ou orientaux
Hameau de Pouzol Grange de Pouzol
Bonnac 15500 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 27 17 99 grange.pouzol@laposte.net
English :
Duo Farangi Renaud Garcia-Fons, double bass and Claire Antonini, theorbo
jazz compositions by Renaud Garcia-Fons on baroque and oriental themes
German :
Duo Farangi Renaud Garcia-Fons, Kontrabass und Claire Antonini, Theorbe
jazz-Kompositionen von Renaud Garcia-Fons über barocke oder orientalische Themen
Italiano :
Duo Farangi Renaud Garcia-Fons, contrabbasso e Claire Antonini, tiorba
composizioni jazz di Renaud Garcia-Fons su temi barocchi o orientali
Espanol :
Dúo Farangi Renaud Garcia-Fons, contrabajo y Claire Antonini, tiorba
composiciones de jazz de Renaud Garcia-Fons sobre temas barrocos u orientales
