Duo Fortecello Théâtre de Pertuis Pertuis

Duo Fortecello

Jeudi 6 novembre 2025 de 20h30 à 22h. Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-11-06 20:30:00

fin : 2025-11-06 22:00:00

2025-11-06

La musique classique autrement !

La violoncelliste polonaise Anna Mikulska et le pianiste franco-espagnol Philippe Argenty

ont souhaité réunir les musiques issues de leurs racines et sensibilités respectives dans des programmes qui vous feront voyager de pays en pays, et surtout en Pologne, en Espagne et en France, mais aussi qui vous permettront de découvrir les formes musicales en toute simplicité… Leurs concerts, époustouflants de diversité et de virtuosité sont interprétés par deux musiciens dont les parcours à travers les plus prestigieuses institutions européennes leur ont apporté une vision de la musique à la fois universelle et cosmopolite. .

Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr

English :

Classical music with a difference!

German :

Klassische Musik einmal anders!

Italiano :

Musica classica con una differenza!

Espanol :

Música clásica diferente

