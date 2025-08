Duo guitares et voix Pick’n Pop La Ferté-Vidame

Duo guitares et voix Pick’n Pop La Ferté-Vidame samedi 2 août 2025.

Duo guitares et voix Pick’n Pop

1 Route de la Lande La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 18:00:00

fin : 2025-08-02 23:00:00

Date(s) :

2025-08-02

Venez partager un moment convivial avec le duo Pick’n Pop. Restauration sur place avec grillades et frites maison.

Venez partager un moment convivial avec le duo Pick’n Pop. Restauration sur place avec grillades et frites maison. .

1 Route de la Lande La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 64 00

English :

Come and share a convivial moment with the Pick’n Pop duo. On-site catering with grilled meats and home fries.

German :

Kommen Sie und teilen Sie einen geselligen Moment mit dem Duo Pick’n Pop. Verpflegung vor Ort mit Gegrilltem und hausgemachten Pommes frites.

Italiano :

Venite a condividere un momento di convivialità con il duo Pick’n Pop. Ristorazione in loco con carni alla griglia e patatine fritte fatte in casa.

Espanol :

Venga a compartir un momento de convivencia con el dúo Pick’n Pop. Catering in situ con carnes a la parrilla y patatas fritas caseras.

L’événement Duo guitares et voix Pick’n Pop La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2025-07-30 par OTs DU PERCHE