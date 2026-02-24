Duo Hylia Musique Irlandaise Salle du séchoir Coly-Saint-Amand

Duo Hylia Musique Irlandaise

Salle du séchoir Route du peuch Coly-Saint-Amand Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-28

20h. Les sœurs Rabatti, Roxanne au violon et Marie à la guitare, reviennent cette année pour un concert de musique traditionnelle irlandaise. Réservation recommandée. 10€

Le Duo Hylia, composé des talentueuses sœurs Rabatti, Roxanne au violon et Marie à la guitare, revient cette année pour un concert de musique traditionnelle irlandaise.

​Laissez-vous entraîner dans ce beau voyage musical et venez découvrir la richesse de la culture irlandaise

​

Buvette et petite restauration disponibles sur place. Venez goûter une bière artisanale locale, produite par la brasserie La Chavagn’ à Coly !

Réservation en ligne .

Salle du séchoir Route du peuch Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 87 93 27 lesamisdesac@gmail.com

English : Duo Hylia Musique Irlandaise

20h. The Rabatti sisters, Roxanne on fiddle and Marie on guitar, return this year for a concert of traditional Irish music. Reservations recommended. 10?

