Duo Hylia Musique Irlandaise Salle du séchoir Coly-Saint-Amand

20h. Les sœurs Rabatti, Roxanne au violon et Marie à la guitare, reviennent cette année pour un concert de musique traditionnelle irlandaise. Réservation recommandée. 10€
Le Duo Hylia, composé des talentueuses sœurs Rabatti, Roxanne au violon et Marie à la guitare, revient cette année pour un concert de musique traditionnelle irlandaise.
Laissez-vous entraîner dans ce beau voyage musical et venez découvrir la richesse de la culture irlandaise
Buvette et petite restauration disponibles sur place. Venez goûter une bière artisanale locale, produite par la brasserie La Chavagn’ à Coly !
Salle du séchoir Route du peuch Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 87 93 27 lesamisdesac@gmail.com
English : Duo Hylia Musique Irlandaise
20h. The Rabatti sisters, Roxanne on fiddle and Marie on guitar, return this year for a concert of traditional Irish music. Reservations recommended. 10?
L’événement Duo Hylia Musique Irlandaise Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-02-21 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère