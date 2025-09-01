DUO HYLIA WEEK END CELTIQUE Rivesaltes
DUO HYLIA WEEK END CELTIQUE Rivesaltes samedi 21 mars 2026.
DUO HYLIA WEEK END CELTIQUE
7 Rue de la République Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 18:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Hylia offre un voyage unique dans la musique irlandaise, qui se danse, se chante et s’écoute les yeux fermés.
.
7 Rue de la République Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04 palaisdesfetes@rivesaltes.fr
English :
Hylia offers a unique journey into Irish music, to be danced, sung and listened to with your eyes closed.
German :
Hylia bietet eine einzigartige Reise in die irische Musik, die mit geschlossenen Augen getanzt, gesungen und gehört werden kann.
Italiano :
Hylia offre un viaggio unico nella musica irlandese che può essere ballata, cantata e ascoltata ad occhi chiusi.
Espanol :
Hylia ofrece un viaje único a la música irlandesa que se puede bailar, cantar y escuchar con los ojos cerrados.
L’événement DUO HYLIA WEEK END CELTIQUE Rivesaltes a été mis à jour le 2025-09-15 par BIT DE RIVESALTES