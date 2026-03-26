Duo impressionniste Roll’Studio Marseille 2e Arrondissement

Duo impressionniste

Samedi 11 avril 2026 à partir de 19h30.

Ouverture des portes à 19h30. Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Katell Boisneau et Matthieu Tomi jouent et composent ensemble. Ils forment le Duo Impressionniste en 2017. L’une est harpiste et artiste de cirque, l’autre est bassiste et compositeur pour le spectacle vivant.

Depuis leur collaboration dans les arts du cirque au sein de la Cie s’évapore, Katell Boisneau et Matthieu Tomi jouent et composent ensemble. Ils forment le Duo Impressionniste en 2017.

L’une est harpiste et artiste de cirque, l’autre est bassiste et compositeur pour le spectacle vivant. Leurs voyages, les explorations de leur terre et rencontres fortuites sont les sources où s’alimentent la chaleur et la caresse fabuleuse de leurs partitions. Il ne sert pas à grand chose d’expliquer leur musique, tant elle semble venir d’ailleurs, de pays qui n’existent pas. Les notes courent sur tous nos sens pour leur rappeler leurs

fonctions fantastique, nostalgique et érotique. Harpe et basse fusionnent en un langage d’une grande clarté qui leur permet de dialoguer en toute liberté dans une tension envoûtante.

Sidney Cadot-Sambosi Le Duo Impressionniste sort son premier album éponyme en 2019 et compose actuellement un nouvel album, (sortie prévue en 2026) .

Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 65 30 36 59 claire.abram@rollstudio.fr

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English :

Katell Boisneau and Matthieu Tomi play and compose together. They formed the Duo Impressionniste in 2017. One is a harpist and circus artist, the other is a bassist and composer for live performance.

L’événement Duo impressionniste Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille