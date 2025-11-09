Duo Improvisations Jazz Galerie des Corsaires Bayonne

Duo Improvisations Jazz

Galerie des Corsaires 16 rue Pontrique Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

De la musique live avec ce duo d’improvisations magique guitare-batterie. Les deux amis se connaissant depuis quelques années déjà, Pascal Ségala à la guitare et Lutfi Jakfar à la batterie s’amusent ici en concert, usant de musicalité, de lyrisme, improvisant en s’amusant. Ils s’en donnent à cœur joie, profitant du moindre détail harmonique pour partir sur des contrées musicales et se retrouver sur des thèmes un peu plus écrits. .

Galerie des Corsaires 16 rue Pontrique Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 72 09 23 lutfijakfar@gmail.com

English : Duo Improvisations Jazz

German : Duo Improvisations Jazz

Italiano :

Espanol : Duo Improvisations Jazz

L’événement Duo Improvisations Jazz Bayonne a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Bayonne