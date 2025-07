Duo in DIESIS à Meltingpotes Dole Meltingpotes Dole

Duo in DIESIS à Meltingpotes Dole Meltingpotes Dole vendredi 18 juillet 2025.

Meltingpotes 42 Grande Rue Dole Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-07-18 19:00:00

fin : 2025-07-18 22:00:00

2025-07-18

Le duo est le fruit de la rencontre artistique entre deux musiciens professionnels d’horizons différents.

Roberto Canova, guitariste et chanteur, originaire de la Vénétie

Annette Osann, nyckelharpiste, originaire de la Bavière

MUSICA ITALIANA

Au fil des années, les 2 artistes ont développé un répertoire varié de musiques anciennes et traditionnelles & chansons populaires italiennesLes artistes revisitent les oeuvres par de nouvelles sonorités et nouveaux arrangements. C’est un dialogue à 3 sonorités: chant, guitare & nyckelharpa.

Annette Osann France

Luthière de profession, formée à Mittenwald et Hamburg,

Annette Osann s’oriente vers le Nyckelharpa.

En tant que musicienne Annette Osann se perfectionne en musique ancienne auprès de Chiara Banchini, Frédéric Martin et Alain Gervreau.

Masterclasses Early Music For Nyckelharpa avec Marco Ambrosini à la Hochschule für Alte Musik Trossingen(Allemagne) et à la Scuola Musicale Bertinoro (Italie).

Elle se produit au nyckelharpa en tant que soliste ainsi qu’en plusieurs formations :

Duo Arcangelo, nyckelharpa & orgue avec Elise Rollin, NyckelharpaQuartett, Le Insolite Note, Les Harmonies Filantes et le DUO IN DIESIS, concerts avec le Nyckelharpa Network Orchestra et avec les membres du projet CADENCE.

Annette Osann enseigne le nyckelharpa à l’Académie Burg Fürsteneck (Allemagne), à la Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli(Italie), à l’Atelier Karovan à Dole et à l’ école de musique Rives de Saône.

www.annetteosann.fr

Roberto Canova Italie

Roberto Canova se passionne de bonne heure pour la construction de guitares et pour la musique et prend des cours de guitare classique et de guitare-jazz. Mais il développe avant tout en autodidacte un style personnel, un mélange de rock et de jazz.

Autant dans la construction de guitares que comme chanteur et guitariste, il travaille dans des styles variés. Il se produit avec des groupes de blues, de rock, de folk et de musique du monde, comme “Acoustic Guitars” ou les “Guitares de Karovan”. Il exerce l’activité de professeur de guitare à l’Atelier Karovan et à l’école EMTAD.

www.liuteriacanova.it

Contact: contact@annetteosann.fr tél 0672969902 .

Meltingpotes 42 Grande Rue Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 34 44 82 contact@meltingpotesdole.fr

