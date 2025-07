Duo Jacquemin et Riffel Condorcet

Duo Jacquemin et Riffel Condorcet dimanche 20 juillet 2025.

Duo Jacquemin et Riffel

Eglise Condorcet Drôme

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-20 20:30:00

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-20

Concert duo Sylvie Jacquemin (piano) et Armin Riffel (violoncelle) Beethoven, Kodaly, Chopin, Martinu.

Au profit de la restauration l’église Notre Dame De Beauvert de Sainte-Jalle. Verre de l’amitié offert à l’issue du concert.

.

Eglise Condorcet 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes marieannedaenens@gmail.com

English :

Concert duo Sylvie Jacquemin (piano) and Armin Riffel (cello): Beethoven, Kodaly, Chopin, Martinu.

To benefit the restoration of Notre Dame De Beauvert church in Sainte-Jalle. Glass of friendship offered after the concert.

German :

Konzert Duo Sylvie Jacquemin (Klavier) und Armin Riffel (Violoncello) Beethoven, Kodaly, Chopin, Martinu.

Zu Gunsten der Restaurierung der Kirche Notre Dame De Beauvert in Sainte-Jalle. Im Anschluss an das Konzert wird ein Glas Freundschaft angeboten.

Italiano :

Concerto in duo Sylvie Jacquemin (pianoforte) e Armin Riffel (violoncello): Beethoven, Kodaly, Chopin, Martinu.

A favore del restauro della chiesa di Notre Dame De Beauvert a Sainte-Jalle. Bicchiere dell’amicizia offerto alla fine del concerto.

Espanol :

Concierto a dúo Sylvie Jacquemin (piano) y Armin Riffel (violonchelo): Beethoven, Kodaly, Chopin, Martinu.

A beneficio de la restauración de la iglesia Notre Dame De Beauvert de Sainte-Jalle. Copa de la amistad ofrecida al final del concierto.

L’événement Duo Jacquemin et Riffel Condorcet a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale