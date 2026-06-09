Trémel

Duo Jaffré Lucas Circuit des chapelles

Église ND-de-la-Merci Trémel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Élodie Jaffré et Awena Lucas réinventent les chants de Basse Bretagne avec un duo vibrant et complice. Primées pour leur art, elles portent gwerzioù, sonioù et kan ha diskan jusqu’à Kanour Noz, album salué aux Prizioù 2023.

La chanteuse bretonne Élodie Jaffré et la harpiste Awena Lucas forment un duo qui s’inspire de thèmes et de chants traditionnels de Basse Bretagne.Passionnées de musique à danser et à écouter, leur répertoire nous porte dans un univers riche et varié Des gwerzioù, des sonioù, du kan ha diskan et d’autres chants à danser ou à écouter du Centre Bretagne et du pays vannetais.Depuis 2016, les deux musiciennes ont naturellement créé une complicité et une sensibilité à leur art qu’elles aiment transmettre au public…Toutes deux primées à plusieurs reprises pour leurs interprétations en chant et en harpe (Kan ha diskan, Kan ar bobl, Festival international de harpe…), elles ont réalisé un premier album en duo en 2019 puis ont travaillé ensemble avec le contrebassiste Yann Le Bozec sur la création du spectacle et de l’album Kanour Noz, 1er prix aux Prizioù 2023 (France 3 Bretagne et Ofis de la langue bretonne). .

Église ND-de-la-Merci Trémel 22310 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Duo Jaffré Lucas Circuit des chapelles Trémel a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose