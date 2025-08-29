Duo Jasmin La Tréso Malakoff

Duo Jasmin La Tréso Malakoff vendredi 29 août 2025.

Récital – ÉCHOS DU SUD, flamenco y sonidos latinos

Avec le

récital Échos du Sud, le Duo Jasmin propose une rencontre musicale vibrante

entre deux mondes : celui du flamenco et de la musique classique espagnole, et

celui des sonorités d’Amérique latine, riches de rythmes populaires et de

traditions ancestrales.

Ce programme tisse un dialogue entre les harmonies andalouses et les couleurs

musicales du continent sud-américain, dans une fusion où chaque guitare devient

messagère d’émotions partagées.

Le duo fait résonner des points de convergence inattendus entre ces cultures :

l’amour du rythme, la virtuosité, la nostalgie, et bien sûr, la guitare comme

voix principale.

Une expérience intime, solaire et poétique, entre racines et modernité.

Duo de guitare espagnole et d’Amérique latine.

Le vendredi 29 août 2025

de 20h00 à 21h00

gratuit

Participation au chapeau

Tout public.

La Tréso 8 avenue du président Wilson 92240 Malakoff

https://www.latreso.fr/agenda