Duo Jasmin La Tréso Malakoff
Duo Jasmin La Tréso Malakoff vendredi 29 août 2025.
Récital – ÉCHOS DU SUD, flamenco y sonidos latinos
Avec le
récital Échos du Sud, le Duo Jasmin propose une rencontre musicale vibrante
entre deux mondes : celui du flamenco et de la musique classique espagnole, et
celui des sonorités d’Amérique latine, riches de rythmes populaires et de
traditions ancestrales.
Ce programme tisse un dialogue entre les harmonies andalouses et les couleurs
musicales du continent sud-américain, dans une fusion où chaque guitare devient
messagère d’émotions partagées.
Le duo fait résonner des points de convergence inattendus entre ces cultures :
l’amour du rythme, la virtuosité, la nostalgie, et bien sûr, la guitare comme
voix principale.
Une expérience intime, solaire et poétique, entre racines et modernité.
Duo de guitare espagnole et d’Amérique latine.
Le vendredi 29 août 2025
de 20h00 à 21h00
gratuit
Participation au chapeau
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-08-29T23:00:00+02:00
fin : 2025-08-30T00:00:00+02:00
Date(s) : 2025-08-29T20:00:00+02:00_2025-08-29T21:00:00+02:00
La Tréso 8 avenue du président Wilson 92240 Malakoff
https://www.latreso.fr/agenda