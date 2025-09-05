Duo Jasmin Le poulpe café Paris
Duo Jasmin Le poulpe café Paris vendredi 5 septembre 2025.
Avec le récital Échos du Sud, le Duo Jasmin propose
une rencontre musicale vibrante entre deux mondes : celui du flamenco et de la
musique classique espagnole, et celui des sonorités d’Amérique latine, riches
de rythmes populaires et de traditions ancestrales.
Ce programme tisse un dialogue entre les harmonies andalouses et les couleurs
musicales du continent sud-américain, dans une fusion où chaque guitare devient
messagère d’émotions partagées.
Le duo fait résonner des points de convergence inattendus entre ces cultures :
l’amour du rythme, la virtuosité, la nostalgie, et bien sûr, la guitare comme
voix principale.
Duo de guitares espagnoles et d’Amérique latine.
Le vendredi 05 septembre 2025
de 20h00 à 21h00
gratuit
Participation au chapeau
Tout public.
Le poulpe café 4bis rue d’Oran 75018 Paris