Duo Jasmin Le poulpe café Paris vendredi 5 septembre 2025.

Avec le récital Échos du Sud, le Duo Jasmin propose

une rencontre musicale vibrante entre deux mondes : celui du flamenco et de la

musique classique espagnole, et celui des sonorités d’Amérique latine, riches

de rythmes populaires et de traditions ancestrales.

Ce programme tisse un dialogue entre les harmonies andalouses et les couleurs

musicales du continent sud-américain, dans une fusion où chaque guitare devient

messagère d’émotions partagées.

Le duo fait résonner des points de convergence inattendus entre ces cultures :

l’amour du rythme, la virtuosité, la nostalgie, et bien sûr, la guitare comme

voix principale.

Duo de guitares espagnoles et d’Amérique latine.

Le vendredi 05 septembre 2025

de 20h00 à 21h00

gratuit

Participation au chapeau

Tout public.

Le poulpe café 4bis rue d’Oran 75018 Paris