DUO JAZZ BRASIL Béziers dimanche 21 décembre 2025.
10 Rue du Capus Béziers Hérault
Tarif : 7.5 – 7.5 – 10 EUR
Jazz brésilien aux Ostals Daniel Moreau (piano) et Michel Alcaïna (batterie) vous entraînent entre bossa nova, samba et rythmes afro-latins pour un concert vivant.
Venez vibrer au rythme des musiques brésiliennes et du jazz avec Daniel Moreau (piano & composition) et Michel Alcaïna (batterie), réunis pour clôturer la saison 2025 des Ostals.
Ce duo inédit explore un répertoire mêlant bossa nova, samba et rythmes afro-latins. Leur complicité musicale, nourrie par des années de scène et de recherche artistique, crée un univers chaleureux, groovy et vivant.
Ne manquez pas ce moment musical vibrant, entre tradition jazz et chaleur brésilienne. Ambiance intimiste, swing garanti et voyage sonore assuré !
Le concert débutera à 18h sur la scène intérieure côté Bistro. Le bar sera ouvert toute la soirée et il sera possible de dîner après le concert dans le Bistro des Ostals. .
English :
Brazilian jazz at Les Ostals: Daniel Moreau (piano) and Michel Alcaïna (drums) take you on a lively journey through bossa nova, samba and Afro-Latin rhythms.
German :
Brasilianischer Jazz im Ostals: Daniel Moreau (Klavier) und Michel Alcaïna (Schlagzeug) entführen Sie zwischen Bossa Nova, Samba und afro-lateinamerikanischen Rhythmen in ein lebendiges Konzert.
Italiano :
Jazz brasiliano a Les Ostals: Daniel Moreau (pianoforte) e Michel Alcaïna (batteria) vi accompagnano in un viaggio attraverso la bossa nova, la samba e i ritmi afro-latini in un vivace concerto.
Espanol :
Jazz brasileño en Les Ostals: Daniel Moreau (piano) y Michel Alcaïna (batería) le harán viajar a través de la bossa nova, la samba y los ritmos afrolatinos en un animado concierto.
