Concert Duo Jazz-Soul-Rhytm and Blues
L’association Poulaines Culture et Patrimoine présente un concert de Duo Jazz Soul Rhythm and blues à la salle des fêtes de Poulaines à 15h00. Réservation au 06 60 28 74 26. Tarifs 15 € sur réservation et 18 € sans réservation. Gratuit 12 ans. Placeent selon ordre des réservations.   .

Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 28 74 26 

English :

Concert Duo Jazz-Soul-Rhytm and Blues

German :

Konzert Duo Jazz-Soul-Rhytm and Blues

Italiano :

Concerto del duo Jazz-Soul-Rhythm and Blues

Espanol :

Concierto a dúo Jazz-Soul-Rhythm and Blues

L’événement Duo Jazz Soul Rhytm and Blues Poulaines a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Chabris Pays de Bazelle