DUO LÀ ! Cie Les Rustines de l’ange Sortie de résidence La Navette Saint-Laurent-en-Royans

DUO LÀ ! Cie Les Rustines de l’ange Sortie de résidence La Navette Saint-Laurent-en-Royans jeudi 18 septembre 2025.

DUO LÀ ! Cie Les Rustines de l’ange Sortie de résidence

La Navette 230 route de l’Arps Saint-Laurent-en-Royans Drôme

Tarif : – – EUR

Au chapeau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-09-18 18:30:00

fin : 2025-09-18 19:30:00

Date(s) :

2025-09-18

Théâtre gestuel dès 5 ans Un duo sensible, sans paroles, à la fois léger et profond, où le geste devient langage.

.

La Navette 230 route de l’Arps Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 36 09 74 lacinquiemesaisonaccr@gmail.com

English :

Théâtre gestuel from 5 years A sensitive, wordless duet, both light and deep, where gesture becomes language.

German :

Gestik-Theater ab 5 Jahren Ein sensibles Duett ohne Worte, das gleichzeitig leicht und tiefgründig ist und in dem die Geste zur Sprache wird.

Italiano :

Teatro gestuale dai 5 anni in su Un duetto sensibile e senza parole, leggero e profondo al tempo stesso, dove il gesto diventa linguaggio.

Espanol :

Teatro gestual para mayores de 5 años Un dúo sensible y sin palabras, ligero y profundo a la vez, donde el gesto se convierte en lenguaje.

L’événement DUO LÀ ! Cie Les Rustines de l’ange Sortie de résidence Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2025-07-31 par Office de Tourisme Vercors Drôme