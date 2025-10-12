Duo Le Bars/Negrao Église Sainte-Catherine d’Alexandrie La Roche-Jaudy

Duo Le Bars/Negrao Église Sainte-Catherine d’Alexandrie La Roche-Jaudy dimanche 12 octobre 2025.

Duo Le Bars/Negrao

Église Sainte-Catherine d’Alexandrie 7, place de l’Église La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 17:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Le duo Guillaume Le Bars (guitariste des Oufs du Dyjau) et Manuel Negrao (guitariste de Kled) , vous présentent Entre terre et mer » , duo de guitares d’influences celtique pour un spectacle d’environ 50 min.

Balade musicale qui décrit ce que seules nos contrées Bretonnes savent nous apporter dans une seule journée… La pluie, le vent, les embruns et le calme d’après la tempête.

Alors, à vos agendas ! .

