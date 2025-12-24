Duo Le Bars Negrao, Médiathèque Le Colenn Louannec
Duo Le Bars Negrao, Médiathèque Le Colenn Louannec samedi 7 février 2026.
Duo Le Bars Negrao
Médiathèque Le Colenn 3 route de Perros Louannec Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-07 17:15:00
fin : 2026-02-07 18:30:00
2026-02-07
Guitares celtiques.
Une rencontre entre deux musiciens passionnés.
Entre terre et mer , balade musicale qui décrit ce que seules nos contrées Bretonnes savent nous apporter dans une seule journée la pluie, le vent, les embruns et le calme d’après la tempête. .
Médiathèque Le Colenn 3 route de Perros Louannec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 20 63
