Duo Le Bars Negrao, Médiathèque Le Colenn Louannec

Duo Le Bars Negrao

Médiathèque Le Colenn 3 route de Perros Louannec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 17:15:00

fin : 2026-02-07 18:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Guitares celtiques.

Une rencontre entre deux musiciens passionnés.

Entre terre et mer , balade musicale qui décrit ce que seules nos contrées Bretonnes savent nous apporter dans une seule journée la pluie, le vent, les embruns et le calme d’après la tempête. .

Médiathèque Le Colenn 3 route de Perros Louannec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 20 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Duo Le Bars Negrao Louannec a été mis à jour le 2025-12-24 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose