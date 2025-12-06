Duo Le Pottier – L’Haridon – Voix bretonnes Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-17 15:00 – 16:15

Gratuit : non 9 € / 5 € Tarif plein : 9 €Tarif réduit : 5 € (détenteurs de la Carte Blanche, demandeurs d’emplois, allocataires AAH, moins de 26 ans) Réservation fortement conseillée :en ligne sur chateaunantes.fr/evenements/voix-bretonnes-2026au 0811 46 46 44 ou à l’accueil du musée. Tout public

Après avoir créé un répertoire de musique bretonne à danser, Floriane Le Pottier et Yann-Ewen L’Haridon s’envolent vers un concert plus intimiste et profond, naviguant entre complaintes traditionnelles chantées et compositions instrumentales. La fusion de leurs timbres et les couleurs qu’ils assemblent transportent au sein de leur univers. Leur monde se nourrit principalement d’unissons, de contrepoints et de bourdons rythmiques. Les mélodies se décortiquent, se distordent, puis se régénèrent à nouveau sous une forme différente, surprenante et généreuse. Floriane Le Pottier : violon, violoncelle.Yann-Ewen L’Haridon : chant, saxophone soprano, saxophone alto, clarinette, bombarde, planche. Durée : 1h15Concert dans la Tour du Fer à ChevalOuverture des portes 15 minutes avant le concert Dans le cadre des Voix bretonnes

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/evenements/voix-bretonnes-2026/