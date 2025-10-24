Duo Leï– Feu de la vie Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement

Duo Leï– Feu de la vie Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement vendredi 24 octobre 2025.

Duo Leï– Feu de la vie

Vendredi 24 octobre 2025 à partir de 20h. Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 20:00:00

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Ce spectacle s’inscrit dans le cadre du Pôle des Musiques du Monde de la Cité de la Musique de Marseille.

Dans le cadre du Festival de Vives Voix Méditerranée et dérivés.









Proposé par un duo habité, “Feu de Vie” est un hymne à l’incandescence puissante des femmes. Sur scène leurs deux voix, leurs deux synthétiseurs et une palette de sons envoûtants, au service d’une transe contemplative et rythmée. En même temps doux et ardents, des moments libérateurs qui donnent la parole à ce feu qui anime des femmes vivantes. Dans leur chant polychrome, Laurène Barnet et Carine Habauzit puisent leurs inspirations en Méditerranée, et jusqu’au Moyen-Orient.











Comme les récits enchassés de Shéhérazade, le duo initie un parcours de mélopées comme autant d’escales d’un voyage flamboyant. S’y mêlent des compositions vocales et instrumentales inspirées de mouachahat arabes ou d’œuvres de femmes mûes par la passion Hadewijch d’Anvers et ses écrits mystiques enflammés, l’audacieuse Sapphô, Râbi’a al-’Adawiyya figure majeure du soufisme ou encore Hildegard Von Bingen aux innombrables dons. “Feu de Vie“ est une brûlure d’amour, une flamme portée et transmise par des femmes qui veulent tout embrasser.









Laurène Barnet et Carine Habauzit voix et synthétiseurs. .

Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

This show is part of the Pôle des Musiques du Monde program at Marseille’s Cité de la Musique.

German :

Diese Aufführung findet im Rahmen des Pôle des Musiques du Monde der Cité de la Musique in Marseille statt.

Italiano :

Questo spettacolo fa parte del Pôle des Musiques du Monde della Cité de la Musique di Marsiglia.

Espanol :

Este espectáculo forma parte del Pôle des Musiques du Monde de la Cité de la Musique de Marsella.

L’événement Duo Leï– Feu de la vie Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille