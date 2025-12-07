Duo Manaraf à Gissey-sous-Flavigny ! Rue de l’Église Gissey-sous-Flavigny

Duo Manaraf à Gissey-sous-Flavigny !

Rue de l’Église Eglise de Gissey-sous-Flavigny Gissey-sous-Flavigny Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 15:30:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Au programme

Compositions Aliocha Regnard

Arrangements Aliocha Regnard et Henri-Charles Caget

Last

La route a soi

L’exil

Elidja

Eden

Ramdesh

Danse nomade

L’alchimiste

Manaraf .

Rue de l’Église Eglise de Gissey-sous-Flavigny Gissey-sous-Flavigny 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté cotedor@horssaisonmusicale.fr

English :

German : Duo Manaraf à Gissey-sous-Flavigny !

Italiano :

Espanol :

L’événement Duo Manaraf à Gissey-sous-Flavigny ! Gissey-sous-Flavigny a été mis à jour le 2025-11-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)