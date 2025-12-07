Duo Manaraf à Gissey-sous-Flavigny ! Rue de l’Église Gissey-sous-Flavigny
Duo Manaraf à Gissey-sous-Flavigny !
Rue de l’Église Eglise de Gissey-sous-Flavigny Gissey-sous-Flavigny Côte-d’Or
Début : 2025-12-07 15:30:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-07
Au programme
Compositions Aliocha Regnard
Arrangements Aliocha Regnard et Henri-Charles Caget
Last
La route a soi
L’exil
Elidja
Eden
Ramdesh
Danse nomade
L’alchimiste
Manaraf .
Rue de l’Église Eglise de Gissey-sous-Flavigny Gissey-sous-Flavigny 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté cotedor@horssaisonmusicale.fr
Duo Manaraf à Gissey-sous-Flavigny !
