Duo Manaraf L’Évadée Chalon-sur-Saône

Duo Manaraf
L’Évadée Impasse de l’Ancienne Prison Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 14 EUR
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Mêlant influences des musiques anciennes d’Orient et d’Occident à des univers résolument modernes, les compositions d’Aliocha, arrangées en collaboration avec Henri-Charles, sont un voyage sonore à travers le temps et par-delà les frontières. Les sonorités hypnotiques du nyckelharpa sont portées par des percussions oniriques. Le duo MANARAF propose ainsi des suites musicales singulières, tant énergiques qu’intimistes, virtuoses et subtiles, et invite à une découverte musicale unique.
Aliocha Regnard Nyckelharpa, vièle à archet suédoise à cordes sympathiques Henri-Charles Caget Percussions poétiques et rythmiques. .
L’Évadée Impasse de l’Ancienne Prison Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
