Duo Manaraf L’Évadée Chalon-sur-Saône

Duo Manaraf

L’Évadée Impasse de l’Ancienne Prison Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Mêlant influences des musiques anciennes d’Orient et d’Occident à des univers résolument modernes, les compositions d’Aliocha, arrangées en collaboration avec Henri-Charles, sont un voyage sonore à travers le temps et par-delà les frontières. Les sonorités hypnotiques du nyckelharpa sont portées par des percussions oniriques. Le duo MANARAF propose ainsi des suites musicales singulières, tant énergiques qu’intimistes, virtuoses et subtiles, et invite à une découverte musicale unique.

Aliocha Regnard Nyckelharpa, vièle à archet suédoise à cordes sympathiques Henri-Charles Caget Percussions poétiques et rythmiques. .

L’Évadée Impasse de l’Ancienne Prison Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Duo Manaraf

German : Duo Manaraf

Italiano :

Espanol :

L’événement Duo Manaraf Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-10-30 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)